324:х=27 помогите плиииз
Математика
324:х=27 помогите плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
324 : х = 27 х = 324 : 27 х = 12 проверка: 324 : 12 = 27 27 = 27
Гость:
324 разделить на 2 7 правильно
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