34+45=(30+4)+(40+5)=(30+40)+(4+5)=70+9=79 Какое свойство сложения применили,объединив десятки с десятками,а единицы с единицами? Помогите пож)

Математика
34+45=(30+4)+(40+5)=(30+40)+(4+5)=70+9=79 Какое свойство сложения применили,объединив десятки с десятками,а единицы с единицами? Помогите пож)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда удобно сложили десятки с десятками - сочетательное свойство сложения. А вот перед этим применили распределительное свойство - от перестановки слагаемых сумма не изменяется.
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