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3x^2+12x=0 решение плз
Математика
3x^2+12x=0 решение плз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3x^2+12x=0 3х(х+4)=0 3х=0 х+4=0 х1=0 х2=-4
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