№491. 1) Реши задачу алгебраически ( уравнением) объясняя каждый шаг действий.            При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле ( меньше ) ...

Гость: Гость:

Способ номер 1: 1) 78+3·16=78+48=126 2) 1 260:126=10 (руб.) - стоимость детского билета. 3) 10·3=30 (руб.) - стоимость взрослого билета. Способ номер 2: Предположим, что стоимость детского билета х рублей, тогда стоимость взрослого 3х рублей, также из условия задачи известно, что при посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1 260 рублей согласно этим данным составим и решим уравнение: 78х+3х·16=1 260 78х+48х=1 260 126х=1 260 х=1260:126 х=10 (руб.) - стоимость детского билета. 3х=3·10=30 (руб.) - стоимость взрослого билета. Ответ: 10 рублей цена детского билета и 30 рублей цена взрослого билета.