№491. 1) Реши задачу алгебраически ( уравнением) объясняя каждый шаг действий. При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле ( меньше ) ...
Математика
№491. 1) Реши задачу алгебраически ( уравнением) объясняя каждый шаг действий. При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле ( меньше ) взрослого. Сколько стоит детский билет? Сколько - взрослый? ПЖАЛЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!.........!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть стоимость детского билета х рублей, тогда стоимость взрослого билета - 3х рублей. Составим уравнение: 78х + (16 * 3х) = 1260 78х + 48х = 1260 126х = 1260 х = 1260 : 126 х = 10 (рублей) - стоимость детского билета 2) 10 * 3 = 30 (рублей) - стоимость взрослогоо билета Ответ: детский билет стоит 10 рублей, а взрослый 30 рублей.
Гость:
Способ номер 1: 1) 78+3·16=78+48=126 2) 1 260:126=10 (руб.) - стоимость детского билета. 3) 10·3=30 (руб.) - стоимость взрослого билета. Способ номер 2: Предположим, что стоимость детского билета х рублей, тогда стоимость взрослого 3х рублей, также из условия задачи известно, что при посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1 260 рублей согласно этим данным составим и решим уравнение: 78х+3х·16=1 260 78х+48х=1 260 126х=1 260 х=1260:126 х=10 (руб.) - стоимость детского билета. 3х=3·10=30 (руб.) - стоимость взрослого билета. Ответ: 10 рублей цена детского билета и 30 рублей цена взрослого билета.
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