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5-4x lt;17 3+5 lt;23 линейное неравенство
Алгебра
5-4x lt;17 3+5 lt;23 линейное неравенство
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Гость:
Отнимаешь везде 5 потом делишь все на -4
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