Помогите записать в виде обыкновенной дроби 1) 0,(3) 2) 0,(7) 3) 4,1(25) и 4) 2,3(81) пожалуйста срочно
Математика
Помогите записать в виде обыкновенной дроби 1) 0,(3) 2) 0,(7) 3) 4,1(25) и 4) 2,3(81) пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.(3) = 0+3/10 ·1/(1-1/10) = 3/9 = 1/3 0,(7) = 7/9 4,1(25) = 4+0,5 +1/10 ·25/99 =4084/990 = 2042/495 2,3(81) = 2,3 +81/990 = 2358/990
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