Помогите записать в виде обыкновенной дроби 1) 0,(3) 2) 0,(7) 3) 4,1(25) и 4) 2,3(81) пожалуйста срочно

Математика

Помогите записать в виде обыкновенной дроби 1) 0,(3) 2) 0,(7) 3) 4,1(25) и 4) 2,3(81) пожалуйста срочно

Автор: Гость