В школе собирали с первого участка 523 кг картофеля ,со второго участка на 34кг больше чем первого. Весь картофель разложили в мешки по 45 кг в каждом. Сколько мешков для этого потребоволось как это сделать?
Математика
В школе собирали с первого участка 523 кг картофеля ,со второго участка на 34кг больше чем первого. Весь картофель разложили в мешки по 45 кг в каждом. Сколько мешков для этого потребоволось как это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)523+34=557 2)523+557=1080 3)1080:45=24 ответ:потребуется 24 мешков.
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