В школе собирали с первого участка 523 кг картофеля ,со второго участка на 34кг больше чем первого. Весь картофель разложили в мешки по 45 кг в каждом. Сколько мешков для этого потребоволось как это сделать?

Математика

В школе собирали с первого участка 523 кг картофеля ,со второго участка на 34кг больше чем первого. Весь картофель разложили в мешки по 45 кг в каждом. Сколько мешков для этого потребоволось как это сделать?

Автор: Гость