В какой точке касательная к параболе у= x^2 образует с осью ох угол 45 градусов?
Алгебра
В какой точке касательная к параболе у= x^2 образует с осью ох угол 45 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угловой коэффициент касательной равен производной в точке касания. Угловой коэффициент касательной равен тангенсу угла наклона касательной с осью Ох. Производная в данном случае: Подставляем Найдем точку Ответ:
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