В какой точке касательная к параболе у= x^2 образует с осью ох угол 45 градусов?

Алгебра
В какой точке касательная к параболе у= x^2 образует с осью ох угол 45 градусов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угловой коэффициент касательной  равен производной  в точке касания. Угловой коэффициент касательной равен тангенсу угла наклона касательной с осью Ох. Производная в данном случае:  Подставляем  Найдем точку  Ответ: 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как назвать человека от слова умелый ( пример : Добрый - Добряк ).
Ответить
Математика
Образующая конуса составляет с плоскостью сечения угол 45. найдите площадь полной поверхности конуса, если его высота равна 6 см
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста какое число 6ед. 2класса и 172ед. 1 класса
Ответить
Обществознание
Структура конституции
Ответить
Алгебра
4 sin45 градусов + 3 tg30радусов +ctg30градусов + 10 cos60градусов -4cos45градусов
Ответить