Образующая конуса составляет с плоскостью сечения угол 45. найдите площадь полной поверхности конуса, если его высота равна 6 см

Математика
Образующая конуса составляет с плоскостью сечения угол 45. найдите площадь полной поверхности конуса, если его высота равна 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ Угол равен 45 градусов - значит радиус равен высоте. ДАНО H = 6 см α = 45° НАЙТИ Sполн = ? РЕШЕНИЕ Полная поверхность конуса по формуле S = π*R*(R+L) = π*(R² + R*L) R= H -  равнобедренный треугольник. L - образующая конуса. L = √2*R = 6*√2 - гипотенуза. S = 36*(1+√2)*π ~ 273.0 см² - ОТВЕТ
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