Образующая конуса составляет с плоскостью сечения угол 45. найдите площадь полной поверхности конуса, если его высота равна 6 см

Математика

Образующая конуса составляет с плоскостью сечения угол 45. найдите площадь полной поверхности конуса, если его высота равна 6 см

Автор: Гость