Подбери однокоренные слова Выдели окончание слова дорога посадка враг час

Русский язык
Подбери однокоренные слова Выдели окончание слова дорога посадка враг час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)дорога(окончание А)-дороги,дорогой,дорогою 2)посадка(окончание А)-у посадки,за посадкой 3)враг(окончание НУЛЕВОЕ)-враги,врагам,от врагов 4)час(окончание НУЛЕВОЕ)-часов,часами,часы
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