Решите задачу. За три дня выставку посетили1500 школьников:впервые день -374школник??,во второй-на195 школьников больше. Сколько школьников поситило выставку в третий день?
Математика
Решите задачу. За три дня выставку посетили1500 школьников:впервые день -374школник??,во второй-на195 школьников больше. Сколько школьников поситило выставку в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1500 посетили за 3 дня 2.374 посетили в 1 день 3.374+195=569 посетили во 2 день 4.1500-374-569=557 посетили в 3 день
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