Решите задачу. За три дня выставку посетили1500 школьников:впервые день -374школник??,во второй-на195 школьников больше. Сколько школьников поситило выставку в третий день?

Математика

Решите задачу. За три дня выставку посетили1500 школьников:впервые день -374школник??,во второй-на195 школьников больше. Сколько школьников поситило выставку в третий день?

Автор: Гость