Задание 2,3,4помогите пожалюста

Алгебра
Задание 2,3,4помогите пожалюста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№2. 1)220-229-230 229~230 2)240-247-250 247~250 3)210-219-220 219~220 4) 230-233-240 233~230 5)250-256-260 256~260 6) 260-262-270 262~260 7) 270-279-280 279~280 8) 280-287-290 287~290
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