Расскажите историю (можно забавную) , которую знаете , историю жизни . Не сказку , просто историю из обычной жизни : например про героический поступок и т.д. Помогите пожалуйста , для сочинения . P.S: только не из интернета !

Русский язык
Расскажите историю (можно забавную) , которую знаете , историю жизни . Не сказку , просто историю из обычной жизни : например про героический поступок и т.д. Помогите пожалуйста , для сочинения . P.S: только не из интернета !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды летом я подружилась с одной бабушкой из моего двора. А у нее в квартире завелись муравьи. Эта старушка была почти слепая. По-этому я решилась предложить ей помощь. Сначала она позвала меня к себе в дом и показала их. муравьи бегали по всей комнате то есть кухня и потом я я сказала что пойду и куплю средсто от этих паразитов и потом промазала всю квартиру этим средством. Короч теперь все хооошо
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