Составьте и запишите предложения . С глаголом улетают - повествовательное , с глаг??лом опадают - вопросительное , с глаголом покормите - побудительное срочно надо дам 10 балл плиз

Русский язык
Составьте и запишите предложения . С глаголом улетают - повествовательное , с глаг??лом опадают - вопросительное , с глаголом покормите - побудительное срочно надо дам 10 балл плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы улетают на юг. Почему опадают листья? Срочно покормите этого ребенка!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Напиши интервалы и аккорды с разрешением в ре мажоре: IV 53, V 53. Умоляю пожалуйста по??огите!!!
Ответить
Математика
Что там делать скажите пожалуйста
Ответить
Литература
Река начинающая букву И.
Ответить
Литература
1. Прочитанный актёром отрывок рассказа начинается и заканчивается описанием при??оды. Отличается ли актёрское исполнение ночного пейзажа от утренн...
Ответить
Физика
Какая температура соответствует средней квадратичной скорости молекул углекисл??го газа 720 км/час
Ответить