Составьте и запишите предложения . С глаголом улетают - повествовательное , с глаг??лом опадают - вопросительное , с глаголом покормите - побудительное срочно надо дам 10 балл плиз
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Составьте и запишите предложения . С глаголом улетают - повествовательное , с глаг??лом опадают - вопросительное , с глаголом покормите - побудительное срочно надо дам 10 балл плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы улетают на юг. Почему опадают листья? Срочно покормите этого ребенка!
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