Какой модальный глагол у этого предложения I miss him
Английский язык
Какой модальный глагол у этого предложения I miss him
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I miss him Я скучаю по нему. В этом предложении нет модального глагола. Глагол здесь miss, он не модальный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,на 70 градусов больше другого.Найдите эти углы.
Английский язык
Информатика
Составьте программу вычисления суммы тех элементов одномерного массива А(N), что расположены перед последним нулевым элементом данного массива. З...
Литература