Какой модальный глагол у этого предложения I miss him

Английский язык
Какой модальный глагол у этого предложения I miss him
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I miss him Я скучаю по нему. В этом предложении нет модального глагола. Глагол здесь miss, он не модальный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
-2√14 · √14= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Геометрия
Один из углов,образовавшихся при пересечении двух прямых,на 70 градусов больше другого.Найдите эти углы.
Ответить
Английский язык
What is the first name of Mr. Holmes, a detective from books by Sir Arthur Conan Doyal
Ответить
Информатика
Составьте программу вычисления суммы тех элементов одномерного массива А(N), что расположены перед последним нулевым элементом данного массива. З...
Ответить
Литература
Соотнести миниатюру Гар
Ответить