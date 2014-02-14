-2√14 · √14= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
-2√14 · √14= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2√14 · √14=-(4*√14²*√14²=-(4*14*14)=-(784) -(√784)=-28 -2*√14 * √14=-28
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