-2√14 · √14= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра
-2√14 · √14= ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2√14 · √14=-(4*√14²*√14²=-(4*14*14)=-(784) -(√784)=-28             -2*√14 * √14=-28
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