A=10м/с^2 t = 0.5 ч надо найти скорость
Физика
A=10м/с^2 t = 0.5 ч надо найти скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блин сожновато надо подучмаит ь
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