Женщина с первой группой крови вышла замуж за мужчину с четвертой группой крови. Какова вероятность рождения ребенка с третьей группой крови?
Биология
Женщина с первой группой крови вышла замуж за мужчину с четвертой группой крови. Какова вероятность рождения ребенка с третьей группой крови?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малая вероятность так как это несовместимость
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