Женщина с первой группой крови вышла замуж за мужчину с четвертой группой крови. Какова вероятность рождения ребенка с третьей группой крови?

Биология

Женщина с первой группой крови вышла замуж за мужчину с четвертой группой крови. Какова вероятность рождения ребенка с третьей группой крови?

Автор: Гость