Какое из слов в каждой строчке проверочное ,а какое проверяемые ?Запиши сначало проверочное , а потом проаеряемое . Выдели корень и обозначь орфаграму Светло , светлый , свелячок, светлеет
Русский язык
Какое из слов в каждой строчке проверочное ,а какое проверяемые ?Запиши сначало проверочное , а потом проаеряемое . Выдели корень и обозначь орфаграму Светло , светлый , свелячок, светлеет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлый-светло, светлеет-светлячок
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