Какое из слов в каждой строчке проверочное ,а какое проверяемые ?Запиши сначало проверочное , а потом проаеряемое . Выдели корень и обозначь орфаграму Светло , светлый , свелячок, светлеет

Русский язык

Какое из слов в каждой строчке проверочное ,а какое проверяемые ?Запиши сначало проверочное , а потом проаеряемое . Выдели корень и обозначь орфаграму Светло , светлый , свелячок, светлеет

Автор: Гость