Около озера Весело смеяться Учитель спросил смешной и интересный найди среди при??еденных примеров одно словосочетание срочно надо даю 50 баллов
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Около озера Весело смеяться Учитель спросил смешной и интересный найди среди при??еденных примеров одно словосочетание срочно надо даю 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смеяться (как?) весело
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