Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 1. тьохкає, щемить, гривня, ??аява 2. щемління, пісня, місяць, любов 3. зілля, дзеркало, з'єднати, нюанс 4. щедрість, пам'ять, ячмінь, людина 5. бджола, послання, дев'ять, ...

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Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 1. тьохкає, щемить, гривня, ??аява 2. щемління, пісня, місяць, любов 3. зілля, дзеркало, з'єднати, нюанс 4. щедрість, пам'ять, ячмінь, людина 5. бджола, послання, дев'ять, рядок Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка А життя,земля,соловей, яблунька Б єдність,пояснення, юнь, щавель В крапля, майор, зв'язок, дев'ять Г контрастний, шлях, долоня, яр Д джем, листя, щедрість, весняний

Автор: Гость