C2H2O4+Na2CO3=Na2C2O4+H2O+CO2 напишите, пожалуйста, в ионном виде

Химия
C2H2O4+Na2CO3=Na2C2O4+H2O+CO2 напишите, пожалуйста, в ионном виде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H(+) + CO3(2-) = CO2 + H2O ))))))))))
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