В буфете кинотеатра 3 вида газированных напитков и 6 видов попкорна. Сколько имеет??я различных вариантов выбора напитка и попкорна у трех друзей, если они договорились заранее, не выбирать то, что уже выбрал другой. Помогите р...

Математика

В буфете кинотеатра 3 вида газированных напитков и 6 видов попкорна. Сколько имеет??я различных вариантов выбора напитка и попкорна у трех друзей, если они договорились заранее, не выбирать то, что уже выбрал другой. Помогите решить пожалуйста!)

Автор: Гость