В буфете кинотеатра 3 вида газированных напитков и 6 видов попкорна. Сколько имеет??я различных вариантов выбора напитка и попкорна у трех друзей, если они договорились заранее, не выбирать то, что уже выбрал другой. Помогите р...

Математика
В буфете кинотеатра 3 вида газированных напитков и 6 видов попкорна. Сколько имеет??я различных вариантов выбора напитка и попкорна у трех друзей, если они договорились заранее, не выбирать то, что уже выбрал другой. Помогите решить пожалуйста!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь то 32 варианта
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить: 6 3/7+(х- 3 5/7) = 9
Ответить
Русский язык
Объясните значения нижеперечисленных словосочетаний: женская плодовитость, мифологический образ, домашний очаг, прикладное искусство, магическая си...
Ответить
Информатика
type месяц = (янв,фев,мар,апр,май,июн,июл,авг,сен,окт,ноя,дек); var k: 1..366; d: 1..31; m: месяц; ??пределить d, m – дату k-го по счету дня ви...
Ответить
Химия
Составьте молекулярные и структурные формулы алканов содержащих в молекуле 3-5 ат??мов углерода
Ответить
Химия
Выведите молекулярную формулу вещества, если массовые доли (%) C-54,55%, H-9,09%, O-36,36%. Отн??сительная плотность по водороду равна 22
Ответить