Составьте молекулярные и структурные формулы алканов содержащих в молекуле 3-5 ат??мов углерода
Химия
Составьте молекулярные и структурные формулы алканов содержащих в молекуле 3-5 ат??мов углерода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH3-CH2-CH3 пропан С3Н8СН3-СН2-СН2-СН3 бутан С4Н10СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 пентан С5Н12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выведите молекулярную формулу вещества, если массовые доли (%) C-54,55%, H-9,09%, O-36,36%. Отн??сительная плотность по водороду равна 22
Английский язык
Выбери верное личное местоимение 1. (He, she, it) is a flower. 2.My granny lives in a country. I go to (her, she, them) on holidays. 3.My par...