Найдите угол АВС равнобедренной трапеции АВСD , если диагональ АС образует с основанием АD и боковой стороной СD углы, равные 20 градусов и 100 градусов соответственно

Геометрия

Найдите угол АВС равнобедренной трапеции АВСD , если диагональ АС образует с основанием АD и боковой стороной СD углы, равные 20 градусов и 100 градусов соответственно

Автор: Гость