Найдите угол АВС равнобедренной трапеции АВСD , если диагональ АС образует с основанием АD и боковой стороной СD углы, равные 20 градусов и 100 градусов соответственно

Геометрия
Найдите угол АВС равнобедренной трапеции АВСD , если диагональ АС образует с основанием АD и боковой стороной СD углы, равные 20 градусов и 100 градусов соответственно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CAD=20градусам ACD=100градусам ADC=180-120=60 CAB=40 360-120=240 240:2=120( ABC)
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