Решить систему линейных уравнений методом Гаусса 3x+4y-2z=11 3x-2y+4z=11 2x-y-z=4

Математика
Решить систему линейных уравнений методом Гаусса 3x+4y-2z=11 3x-2y+4z=11 2x-y-z=4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым делом надо преобразовать первое уравнение так, чтобы первый коэффициент был равен 1 - делением остальных членов на 3. Остальные действия написаны в приложении с матрицами.
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