Показать механизм образования химической связи: FeCl3,NH3,O2

Химия
Показать механизм образования химической связи: FeCl3,NH3,O2
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Гость:
Ну вот как-то так...)))))))
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