Помогите пожалуйста решить. Найдите корень уравнения : с/7 + 2=с+46/35

Алгебра
Помогите пожалуйста решить. Найдите корень уравнения : с/7 + 2=с+46/35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С/7+2=с+46/35 с/7-46/35+2-с=0 Общий знаментатель-35 5с-46+70-35с/35=0 -30с+24/35=0 -30с+24=0 -30с=-24 с=24/30 с=4/5 Вот так наверное:3
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