Помогите пожалуйста напишите слова с противоположным значением обозначь приставку в слове развернуть и приехать
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Помогите пожалуйста напишите слова с противоположным значением обозначь приставку в слове развернуть и приехать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернуть - завернуть - приставка раз Приехать - Уехать - приставка при
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