Помогите пожалуйста напишите слова с противоположным значением обозначь приставку в слове развернуть и приехать

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Помогите пожалуйста напишите слова с противоположным значением обозначь приставку в слове развернуть и приехать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернуть - завернуть  -  приставка  раз Приехать  - Уехать          -   приставка при
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