Скажите пожалуйста правильный ответ
Математика
Скажите пожалуйста правильный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+4=8 4+9=13 4+4=8 9-3=6
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