Памогите одгодать загадку сперва нам надо мать предать мучению, затем дитя подвергнуть заключению, нельзя добыть детя покуда мать жива так уничтож ее и растопчи ее: ВОПРОС ЧТО ТАКОЕ МАТЬ? И ЧТО ТАКОЕ ДИТЯ?

Окружающий мир

Памогите одгодать загадку сперва нам надо мать предать мучению, затем дитя подвергнуть заключению, нельзя добыть детя покуда мать жива так уничтож ее и растопчи ее: ВОПРОС ЧТО ТАКОЕ МАТЬ? И ЧТО ТАКОЕ ДИТЯ?

Автор: Гость