Памогите одгодать загадку сперва нам надо мать предать мучению, затем дитя подвергнуть заключению, нельзя добыть детя покуда мать жива так уничтож ее и растопчи ее: ВОПРОС ЧТО ТАКОЕ МАТЬ? И ЧТО ТАКОЕ ДИТЯ?
Окружающий мир
Памогите одгодать загадку сперва нам надо мать предать мучению, затем дитя подвергнуть заключению, нельзя добыть детя покуда мать жива так уничтож ее и растопчи ее: ВОПРОС ЧТО ТАКОЕ МАТЬ? И ЧТО ТАКОЕ ДИТЯ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать-это мама Дитя-это ребёнок
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