По следующей схеме запиши решение задачи с вычислимым ответом
Математика
По следующей схеме запиши решение задачи с вычислимым ответом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-20=80-30=50 вот решение
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