Помогите прошу я вас умоляю!!
География
Помогите прошу я вас умоляю!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что помочь? каждые три оболочки оболочки В 1821 году г.Давид Ливингстон сделал удивительное открытие в месте ,с географическими координатами 17°55 ю.ш., 25°51 в.д. Сделайте и вы это открытие найдяданный объект на карте по указанным координатам
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