Это тоже самое только помогите расставить запятие

Гость: Гость:

1)в первом не нужно замятой,т.к определяемое слово "осиной" стоит после причастия. 2)После слова "работник" и после слова "муку"(т.к. причастный оборот.Выдели его вертикальными палочками и подчеркни,как определение) 3)тоже не нужно(объяснение см.в пункте один) 4)после слова "рабочие" и перед словом "отдыхали"(объяс.см.в п2) 5)после "ребятишки" и перед "смеялись" 6)после "мальчик" и после "змея" 7)после "экипаж" и после "бурей" 8)после "хозяйка" и после "печки" 9)после "здание" и после "школы" 10)после "степь" и перед "была" 11)после "виноград" и перед "был" Последующие не стала объяснять,т.к. там все аналогично(либо деепричастный оборот,либо причастный.Причастный выделяется,как определение,деепричастный,как обстоятельство.Причастие отвечает на вопрос "какой?",деепричастие-"что делая?","что сделав?" и т.п.Разберешься,думаюю)