В магазин привезли в первый день 586 кг огурцов, во второй день на 136 кг больше.Все огурцы упоковали в ящиках по 12 кг на каждой. Сколько ящиков для этого потребовалось? помогите пожалуйста
Математика
В магазин привезли в первый день 586 кг огурцов, во второй день на 136 кг больше.Все огурцы упоковали в ящиках по 12 кг на каждой. Сколько ящиков для этого потребовалось? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала узнаём сколько привезли огурцов во второй день: 586+136= 722 кг огурцов во второй день Затем узнаём сколько привезли за 2 дня 586+722=1308 кг привезли за 2 дня И последнее действие "раскладываем" огурцы по ящикам: 1308:12=109 ящиков потребовалось -------- Не забудь отметить ответ значком ЛУЧШИЙ ОТВЕТ, ведь я старалась!
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