Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых Cентябрь был очень сухим и солнечным. В середине месяца вернулись погоже летние денёчки. Сосны в бору стояли нагретые солнцем. Их хвоя источала сильный аромат,а стволы к...
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Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых Cентябрь был очень сухим и солнечным. В середине месяца вернулись погоже летние денёчки. Сосны в бору стояли нагретые солнцем. Их хвоя источала сильный аромат,а стволы казались красными от лучей не высокого солнца. Звонкие голоса птиц были слышны издалека. Земля бордовела крупными ягодами брусники. Тайга казалась чистой,словно осень прошлась по ней свистящей метлой. Во всём мире ощущались прозрачность и грусть. Было светло и тихо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сентябрь (подл) был сухим и солечным (2 одн сказ) ,составное именное сказуемое 2.вернулись (сказ) денечки (подл) ,простое глагольное сказуемое 3.сосны (подл) стояли (сказ,) простое глагольное сказуемое 4.хвоя источала, простое глагольное сказ ... стволы казались , простое глагольное сказ 5.голоса (подл) были слышны (сказ) , составное именное сказуемое 6.земля бордовела , простое глаг сказ 7.тайга казалась , простое глаг сказ... осень прошлась, простое глаг сказ 8. ощещались (сказ) прозрачность и грусть (2 одн подлеж) , простое глаг сказуемое 9. было светло и тихо , составное именное сказуемое.
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