Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых Cентябрь был очень сухим и солнечным. В середине месяца вернулись погоже летние денёчки. Сосны в бору стояли нагретые солнцем. Их хвоя источала сильный аромат,а стволы к...

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Подчеркнуть грамматические основы,указать виды сказуемых Cентябрь был очень сухим и солнечным. В середине месяца вернулись погоже летние денёчки. Сосны в бору стояли нагретые солнцем. Их хвоя источала сильный аромат,а стволы казались красными от лучей не высокого солнца. Звонкие голоса птиц были слышны издалека. Земля бордовела крупными ягодами брусники. Тайга казалась чистой,словно осень прошлась по ней свистящей метлой. Во всём мире ощущались прозрачность и грусть. Было светло и тихо.

Автор: Гость