Составте словосочетания со следующими словами: покровительствовать, напутствовать, почитать, ключевой, войлочный, орнаментальный, стилизованный.
Русский язык
Составте словосочетания со следующими словами: покровительствовать, напутствовать, почитать, ключевой, войлочный, орнаментальный, стилизованный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покровительство царю напутствовать знаниям почитать религию ключевой символ войлочные сапоги орнаментальный хрусталь стилизованный кот
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