Образуй обе формы превосходной степени....старый ....богатый...новый...бедный.....светлый...темный....мудрый....близкий....глупый...
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Образуй обе формы превосходной степени....старый ....богатый...новый...бедный.....светлый...темный....мудрый....близкий....глупый...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старый-старейший(наистарейший)самый старый , богатый -богатейший богаче всех , новый - новейший, самый новый , бедный -беднейший , наиболее бедный, светлый - светлейший , самый светлый ,темный - темнейший , темнее всех, мудрый - мудрейший, мудрее всех , близкий -ближайший, ближе всех, глупый- глупейший, глупее всех.
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