Дано три точки А(0;0;1), B(1;-2;2), С(3;0;0) Найти угод А треугольника ABC

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Найдем координаты векторов AB и AC Для нахождения координаты вектора имеется формула Найдем вектор АС Угол между векторами AB и АС Скалярное произведение векторов АВ и АС Найдем длины векторов АВ и АС Тогда угол между векторами