Цена на ававтомобиль зимой повысилась на 10% А весной снизилась на 20% летом повысил??сь на 10% ост20 осталась ли цена прежней? уменьшилась или увеличилась? Ответ обосновать
Математика
Цена на ававтомобиль зимой повысилась на 10% А весной снизилась на 20% летом повысил??сь на 10% ост20 осталась ли цена прежней? уменьшилась или увеличилась? Ответ обосновать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Обозначим первоначальную цену автомобиля за (х), тогда зимой при увеличении цены на 10%, цена автомобиля составила: х+10%*х:100%=х+0,1х=1,1х При снижении цены автомобиля на 20%, цена автомобиля стала равной: 1,1х-20%*1,1х:100%=1,1х-0,22х=0,88х При увеличении летом цены на 10%, цена автомобиля составила: 0,88х+10%*0,88х:100%=0,88х+0,088х=0,968х При сравнении с первоначальной ценой цена товара изменилась в сторону уменьшения цены на: х-0,968х=0,032х*100%=3,2%х Примечание: То что обведено жирным шрифтом, что не обязательно брать во внимание в ответе, так как в вопросе этого не было.
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