Напишите сочинение-рассуждение на тему числительные не менее 70 слов по плану 1. т??зис (часть, содержащая мысль, которая будет доказываться) 2. два доказательства (аргументы) 3. вывод пожалуйста
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Напишите сочинение-рассуждение на тему числительные не менее 70 слов по плану 1. т??зис (часть, содержащая мысль, которая будет доказываться) 2. два доказательства (аргументы) 3. вывод пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче. жил был мальчик и было у него три сына, мальчик все время выгуливал своих сыновей что бы они совсем не одичали, ну у них ваще там веселуха была.
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