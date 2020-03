Type падеж = (им,род,дат,вин,твор,предл); слово = (степь,боль,тетрадь,дверь); var w: слово; р: падеж; Напечатать слово w в падеже р и единственном числе (например, при w = степь и р = твор надо напечатать слово степью). Язы...

Гость: Гость:

Очень яркая иллюстрация того, как НЕ НАДО работать с перечислимым типом данных type падеж=(им,род,дат,вин,твор,предл); слово=(степь,боль,тетрадь,дверь); var w:слово; p:падеж; s:string; n:0..5; begin Writeln('Введите номер слова'); Write('0-степь,1-боль,2-тетрадь,3-дверь: '); Read(n); case n of 0:w:=степь; 1:w:=боль; 2:w:=тетрадь; 3:w:=дверь end; s:=w.ToString; Writeln('Введите номер падежа'); Write('0-им, 1-род, 2-дат, 3-вин, 4-твор, 5-предл: '); Read(n); case n of 0:p:=им; 1:p:=род; 2:p:=дат; 3:p:=вин; 4:p:=твор; 5:p:=предл end; case p of им,вин: Writeln(s); род,дат,предл: Writeln(Copy(s,1,Length(s)-1)+'и'); твор:Writeln(s+'ю') end end. Пример Введите номер слова 0-степь,1-боль,2-тетрадь,3-дверь: 2 Введите номер падежа 0-им, 1-род, 2-дат, 3-вин, 4-твор, 5-предл: 4 тетрадью