Type падеж = (им,род,дат,вин,твор,предл); слово = (степь,боль,тетрадь,дверь); var w: слово; р: падеж; Напечатать слово w в падеже р и единственном числе (например, при w = степь и р = твор надо напечатать слово степью). Язы...

Информатика
Type падеж = (им,род,дат,вин,твор,предл); слово = (степь,боль,тетрадь,дверь); var w: слово; р: падеж; Напечатать слово w в падеже р и единственном числе (например, при w = степь и р = твор надо напечатать слово степью). Язык программирования Паскаль, помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень яркая иллюстрация того, как НЕ НАДО работать с перечислимым типом данных type   падеж=(им,род,дат,вин,твор,предл);   слово=(степь,боль,тетрадь,дверь); var   w:слово;   p:падеж;   s:string;   n:0..5; begin   Writeln('Введите номер слова');   Write('0-степь,1-боль,2-тетрадь,3-дверь: '); Read(n);   case n of   0:w:=степь;   1:w:=боль;   2:w:=тетрадь;   3:w:=дверь   end;   s:=w.ToString;   Writeln('Введите номер падежа');   Write('0-им, 1-род, 2-дат, 3-вин, 4-твор, 5-предл: '); Read(n);   case n of   0:p:=им;   1:p:=род;   2:p:=дат;   3:p:=вин;   4:p:=твор;   5:p:=предл   end;   case p of   им,вин: Writeln(s);   род,дат,предл: Writeln(Copy(s,1,Length(s)-1)+'и');   твор:Writeln(s+'ю')   end end. Пример Введите номер слова 0-степь,1-боль,2-тетрадь,3-дверь: 2 Введите номер падежа 0-им, 1-род, 2-дат, 3-вин, 4-твор, 5-предл: 4 тетрадью
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