Как при свободном падении тела из состояния покоя увеличивается скорость за трет??ю секунду?

Физика
Как при свободном падении тела из состояния покоя увеличивается скорость за трет??ю секунду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=vo+g*t    vo=0за 2 с скорость стала v(2)=10*2=20 м/сза 3 с скорость v(3)=10*3=30 м/сза третью секунду изменение скоростиv(3)-v(2)=30-20=10 м/с===========================

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 22-198 срочно
Ответить
Биология
У человека близорукость доминирует над нормальным зрением а фенилкатонурия ( заб??левание рецессивно по отношению к нормальному гену ) Мужчина - бл...
Ответить
Биология
Таблица "Тип моллюски" Признаки типа Классы Признаки класса Представители СР??ЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Другие предметы
Определение опорных реакций в балках. М1=25, М2=40, q=15, l=7m
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, Нужно все слова в этом тексте разделить на 3 группы. 1)Слитные слова. 2)Составные слова. 3)Не производные не изменяемые сло...
Ответить