Как при свободном падении тела из состояния покоя увеличивается скорость за трет??ю секунду?
Физика
Как при свободном падении тела из состояния покоя увеличивается скорость за трет??ю секунду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=vo+g*t vo=0за 2 с скорость стала v(2)=10*2=20 м/сза 3 с скорость v(3)=10*3=30 м/сза третью секунду изменение скоростиv(3)-v(2)=30-20=10 м/с===========================
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