Помогите Подалуйста найдите частное 3424:8 35088:86 13608:243 Торт в четыре раза дороже ??ем пять одинаковых пирожных.Сколько стоит одно пироженое Если торт стоит 44 руб.
Математика
Помогите Подалуйста найдите частное 3424:8 35088:86 13608:243 Торт в четыре раза дороже ??ем пять одинаковых пирожных.Сколько стоит одно пироженое Если торт стоит 44 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3424:8=428 35088:86=408 13608:243=56 44:4=11р стоят 5 пирожных 11:5=2р20коп. стоит 1 пирожное
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