Помогите Подалуйста найдите частное 3424:8 35088:86 13608:243 Торт в четыре раза дороже ??ем пять одинаковых пирожных.Сколько стоит одно пироженое Если торт стоит 44 руб.

Математика

Помогите Подалуйста найдите частное 3424:8 35088:86 13608:243 Торт в четыре раза дороже ??ем пять одинаковых пирожных.Сколько стоит одно пироженое Если торт стоит 44 руб.

Автор: Гость