Найти значение x,при которых значение производной функции f (x) равно 0, если: f (x)=(x+2x)(x-5)

Алгебра
Найти значение x,при которых значение производной функции f (x) равно 0, если: f (x)=(x+2x)(x-5)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем производную функции:    Найдем по условию значение х, при которых значение производной функции равно нулю, тоесть  Ответ: 
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