Найти значение x,при которых значение производной функции f (x) равно 0, если: f (x)=(x+2x)(x-5)
Алгебра
Найти значение x,при которых значение производной функции f (x) равно 0, если: f (x)=(x+2x)(x-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем производную функции: Найдем по условию значение х, при которых значение производной функции равно нулю, тоесть Ответ:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение-рассуждение на тему числительные не менее 70 слов по плану: 1. ??езис (часть, содержащая мысль, которая будет доказываться) ...
Физика