Подберите эпитеты к существительным: предначертанье, поверье, доля, заклинание, с??мвол, ритуал, мотив, творец, поклонение, воплощение, ущелье, ярус

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Подберите эпитеты к существительным: предначертанье, поверье, доля, заклинание, с??мвол, ритуал, мотив, творец, поклонение, воплощение, ущелье, ярус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роковое предначертанье, мрачное поверье, сиротская доля, зловещее заклинание, небесный символ,торжественный ритуал, завораживающий мотив, всемогущий творец, благостное поклонение, торжественное воплощение, таинственное ущелье, многометровый ярус,
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