Знайдіть 1/3 від числа 15
Математика
Знайдіть 1/3 від числа 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы 1/3 × 15 = 5 или 15 × 1 ÷ 3 = 5
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