Доказать что англия и франция стали центролизованными государствами

История
Доказать что англия и франция стали центролизованными государствами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Централизованное государство - такое государство, в котором происходит политическое (собирание воедино земель с общим для всех законодательством) и экономическое (складывание единого рынка) объединение вокруг сильной центральной власти, когда устанавливается неограниченная монархия - абсолютизм (самодержавие).  Вот и ответ. Англия и Франция по форме правления были монархиями, то есть   власть сосредоточена в одном месте и в одних руках.  В руках монарха. Если говорить про Францию, формирование центразиованого гос-ва, началось еще в период столетней войны, когда к власти пришел Людовик  ХI , наиболее опасным соперником Людовика ХI и главным препятствием на пути создания сильного централизованного государства было Бургундское герцогство – последнее крупное сеньориальное владение во Франции. итуация в Англии после поражения в Столетней войне во многом напоминала обстановку во Франции начала ХV в. В правление короля Генриха VI Англия оказалась во власти соперничавших знатных дворянских родов. Это соперничество вылилось в Тридцатилетнюю междоусобную войну (1455–1485). Эта война получила название Войны Алой и Белой роз, по изображениям на гербах противников. В результате длительной войны погибли многие представители английских династий и знатнейших родов. Она расчистила почву для восстановления крепкой власти при новом короле Генрихе VII Тюдоре, пришедшем к власти в 1485 г.
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