Квк найти проищводную y=11(2-x2)17

Алгебра
Квк найти проищводную y=11(2-x2)17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производная y=11(2-x²)^17 равна 187 ·(2-x²)^16·(-2x)=-374x ·(2-x²)^16
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