Отрезок AB длинной 18 см разделен точкой C на отрезки AC и CB в отношении 4:5 . Какова дли??на отрезков AC и CB? Помогите пожплуйста

Математика
Отрезок AB длинной 18 см разделен точкой C на отрезки AC и CB в отношении 4:5 . Какова дли??на отрезков AC и CB? Помогите пожплуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+5х=9х 18:9=2 2*4=8 - AC 2*5=10 - BC
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Доказать что англия и франция стали центролизованными государствами
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите задание 2,3,4
Ответить
Алгебра
Квк найти проищводную y=11(2-x2)17
Ответить
Русский язык
Исправь ошибки. Хорошо паработала осень, разукрасила все вокрук. Под каждым дерев??м лежат и желтые и багровые и бурые листья. Солнце негреет но св...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста напишите слова с противоположным значением обозначь приставку в слове развернуть и приехать
Ответить