Отрезок AB длинной 18 см разделен точкой C на отрезки AC и CB в отношении 4:5 . Какова дли??на отрезков AC и CB? Помогите пожплуйста
Математика
Отрезок AB длинной 18 см разделен точкой C на отрезки AC и CB в отношении 4:5 . Какова дли??на отрезков AC и CB? Помогите пожплуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х+5х=9х 18:9=2 2*4=8 - AC 2*5=10 - BC
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Исправь ошибки. Хорошо паработала осень, разукрасила все вокрук. Под каждым дерев??м лежат и желтые и багровые и бурые листья. Солнце негреет но св...