Отрезок AB длинной 18 см разделен точкой C на отрезки AC и CB в отношении 4:5 . Какова дли??на отрезков AC и CB? Помогите пожплуйста

Математика

Отрезок AB длинной 18 см разделен точкой C на отрезки AC и CB в отношении 4:5 . Какова дли??на отрезков AC и CB? Помогите пожплуйста

Автор: Гость